Для перинатальных центров Подмосковья закупили более 700 единиц медтехники

27 августа 2025, 18:09

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

705 единиц медицинского оборудования получат перинатальные центры Московской области до конца текущего года. На закупку направлено свыше 718 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Закупаются, в частности, аппараты ИВЛ для новорождённых, видеоэндоскопические стойки, УЗИ-аппараты, современные операционные столы и прочее оборудование, необходимое для лечения беременных, рожениц и новорождённых.





«Подмосковье предлагает будущим мамам одну из лучших систем родовспоможения в стране. С начала года в ведущие центры материнства и детства региона поступило уже 612 единиц техники, до конца года поставим ещё 93», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.