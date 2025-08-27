Для перинатальных центров Подмосковья закупили более 700 единиц медтехники
705 единиц медицинского оборудования получат перинатальные центры Московской области до конца текущего года. На закупку направлено свыше 718 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Закупаются, в частности, аппараты ИВЛ для новорождённых, видеоэндоскопические стойки, УЗИ-аппараты, современные операционные столы и прочее оборудование, необходимое для лечения беременных, рожениц и новорождённых.
«Подмосковье предлагает будущим мамам одну из лучших систем родовспоможения в стране. С начала года в ведущие центры материнства и детства региона поступило уже 612 единиц техники, до конца года поставим ещё 93», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Техника поступает в МОНИИАГ, Московский областной, Наро-Фоминский, Видновский, Коломенский и Щёлковской перинатальные центры, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД).