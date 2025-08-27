Достижения.рф

Для перинатальных центров Подмосковья закупили более 700 единиц медтехники

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

705 единиц медицинского оборудования получат перинатальные центры Московской области до конца текущего года. На закупку направлено свыше 718 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Закупаются, в частности, аппараты ИВЛ для новорождённых, видеоэндоскопические стойки, УЗИ-аппараты, современные операционные столы и прочее оборудование, необходимое для лечения беременных, рожениц и новорождённых.

«Подмосковье предлагает будущим мамам одну из лучших систем родовспоможения в стране. С начала года в ведущие центры материнства и детства региона поступило уже 612 единиц техники, до конца года поставим ещё 93», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Техника поступает в МОНИИАГ, Московский областной, Наро-Фоминский, Видновский, Коломенский и Щёлковской перинатальные центры, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД).
Лев Каштанов

