В Дагестане скончался подросток от сепсиса после укуса неизвестного насекомого
В Дагестане скончался 15-летний подросток от сепсиса после укуса неизвестного насекомого. Об этом сообщает Росздравнадзор в своем telegram-канале.
Как отмечает ведомство, школьник умер через несколько дней после укуса. Сейчас региональный орган ведомства выясняет все обстоятельства случившегося. У подростка началось заражение крови от укуса, при этом пять дней врачи не могли поставить школьнику правильный диагноз.
Ранее стало известно, что в Дагестане спасатели пытаются найти тело 17-летней школьницы. Девушка упала с моста в реку и не смогла выбраться из воды.
