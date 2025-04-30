Для перинатального центра в Видном построят новый корпус за 7 млрд рублей

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Корпус на 200 коек планируется построить для Видновского перинатального центра в Ленинском городском округе, подряд на строительство выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Начальная цена лота составляет 7 миллиардов 194 миллиона 122 тысячи 686 рублей 7 копеек. Заявки принимаются до 12 мая.«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить корпус общей площадью 16,3 тыс. квадратных метров и поставить в медучреждение всё необходимое оборудование. Сдать новый корпус в эксплуатацию нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов