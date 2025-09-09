В Подольске завершается капремонт детсада при школе №24

09 сентября 2025, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы №24 в Подольске вступил в завершающую фазу. В настоящее время готовность объекта составляет около 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Детский сад расположен по адресу: Красногвардейский бульвар, дом № 21Б. Здание было построено в 1972 году, его общая площадь составляет более 1,8 тыс. квадратных метров.





«В рамках капремонта здесь обновили фасад, кровлю и входные группы, заменили системы канализации, отопления, вентиляции, провели внутреннюю отделку помещений. Скоро здесь начнётся сборка и установка новой мебели и оборудования», — говорится в сообщении.