Для подмосковных аграриев проведут пять вебинаров на тему экспорта
Пять вебинаров, посвящённых экспорту в разные страны сельскохозяйственной продукции, проведут для аграрных предприятий Московской области в мае. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Ближайший вебинар состоится 7 мая. Он будет посвящён логистике международных перевозок.
«Часовой вебинар «Оптимизация транспортных потоков: как снизить затраты на перевозку сырья и крупногабаритного оборудования» начнётся в 11:00. Эксперты расскажут о маршрутах, условиях возвращения НДС и о специфике работы с партнёрами», — говорится в сообщении.13 мая проведут вебинар по экспорту пищевой продукции в Южную Корею, 19 мая — по продвижению товаров на китайских маркет-плейсах, 21 мая — по взаимодействию с бизнес-партнёрами из Кыргызстана, а 22 мая — по экспорту агропродукции в Индонезию.