Названы победители чемпионата «Абилимпикс» среди банковских консультантов
На базе Одинцовского техникума состоялись соревнования XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс-2026». Школьники и студенты померялись силами в компетенции «Консультант по банковским продуктам», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Во время выполнения конкурсных заданий участники продемонстрировали умения и навыки обслуживания клиентов банка. Среди них – приём платежей, расчётно-кассовое обслуживание клиентов, организация кредитной работы, продажа банковских продуктов и услуг.
Среди школьников первое место занял Артём Хайлов из мытищинской школы № 32; второе – Георгий Гейнц из подольской школы 20 им. Героя России И.Д. Сергуна; третье – Егор Брилевский из Останкинской школы Дмитровского муниципального округа.
В категории «Студенты» первенствовал Кирилл Тян из Российского университет кооперации. Тройку лучших дополнили Кира Блажевич из Подольского колледжа им. А.В. Никулина и Ксения Ульянова из Одинцовского техникума.
Участников и экспертов соревнований поздравили с их завершением и пожелали дальнейшего успеха в профессиональной деятельности.
