Финал Всероссийской олимпиады собрал рекордное число школьников Подмосковья
Число участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников из Московской области в этом учебном году достигло рекордного показателя. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
По нескольким предметам наблюдается существенный рост числа финалистов.
«В этом году в финал вышло рекордное количество представителей Подмосковья – более 1100 школьников. По информатике число участников выросло в 2,7 раза, по обществознанию – почти вдвое. И уже сейчас на счету нашей сборной – 302 диплома. За этими цифрами стоит системная работа: сильные учителя, профильные классы и поддержка одарённых детей», – подчеркнула Болатаева, слова которой приводит пресс-служба Минобразования Подмосковья.Победители Всероссийской олимпиады школьников получат выплату в 500 00 рублей. Призёры заключительного этапа будут награждены суммой в 300 000 рублей, а участники – в 100 000.