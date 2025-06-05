Для подмосковных долголетов организовали патриотический квест

05 июня 2025, 09:00

оригинал Фото: Министерство социального развития Московской области

В Орехово-Зуевском городском округе в парке 30-летия Победы прошёл областной патриотический квест «Храним в сердцах Великую Победу», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в мероприятии приняли более 250 человек — представители старшего поколения из 11 муниципалитетов, задействованные в программе «Активное долголетие», сообщает Министерство социального развития Московской области.





Команды прошли испытания на 19 тематических станциях, где продемонстрировали ловкость, силу, смекалку, знания истории, а также командный дух. С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник управления социальной защиты населения Марина Гальченко. Она подчеркнула, что по сравнению с прошлым годом число участников удвоилось, что говорит о высокой заинтересованности и вовлечённости старшего поколения в мероприятия, посвящённые памятным историческим датам.





«Великая Отечественная война затронула каждую семью. Память о героях живёт в наших сердцах и должна передаваться от поколения к поколению. Наше мероприятие — это дань памяти и уважения. Пусть оно станет примером для молодёжи. Желаю всем командам победы и вдохновения, чтобы, вернувшись домой, вы рассказали своим землякам о том, как важно хранить память о Великой Победе» — отметила она.

Станции квеста были посвящены различным аспектам военного времени. Участники разгадывали шифры, маршировали строевым шагом, стреляли по мишеням, накладывали повязки, исполняли песни военных лет, восстанавливали события на карте Победы и вспоминали элементы военного обмундирования. Также была организована полевая кухня, где можно было попробовать солдатскую кашу и горячий чай.

Министерство социального развития Московской области



Все команды получили дипломы участников. По итогам соревнований победителем стала команда «Пионеры» из Богородского округа.

Программа «Активное долголетие в Подмосковье» направлена на повышение качества жизни людей старшего возраста. Она предоставляет возможности для активного отдыха, занятий спортом, творчества, участия в культурных и образовательных мероприятиях, что способствует укреплению здоровья, расширению круга общения и нахождению новых смыслов в повседневной жизни.