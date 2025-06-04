В Электрогорске продолжаются работы по улучшению городской инфраструктуры

04 июня 2025, 20:12

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Во вторник, 3 июня, в ходе традиционного объезда городских территорий глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов озвучил ряд важных решений по улучшению городской инфраструктуры в Электрогорске.







По просьбам жителей от СНТ «Озерки» до въезда в Электрогорск построят новый тротуар. Это повысит безопасность и удобство пешеходов. В текущем году также планируется ремонт левой части парковки около рынка.





Особое внимание уделяется ремонту дорог на улицах Селезнева, Макарова, Кудряшова и Полетаева — подрядчики начали формирование щебеночного основания для дальнейшего укладывания асфальтовой крошки. В целях поддержания чистоты на автовокзале организована регулярная уборка и покос травы, а также подготовлен запрос в соответствующее ведомство по поводу обслуживания территорий, которые находятся в ведении РЖД.





В городском парке выявлены сухие деревья и травяные заросли между плитками, которые требуют внимания служб парка. Уточнеятся, что работы по покосу территории теперь будут происходить исключительно в будние дни и в рабочее время, чтобы не мешать отдыху граждан.

