По программе соципотеки с 2016 года выдали более 800 жилищных сертификатов

04 июня 2025, 19:03

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

В Подмосковье вручили сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» молодым учёным и уникальным специалистам научных организаций и организаций ОПК. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.







«Программа работает у нас с 2016 года. За это время мы выдали более 800 жилищных сертификатов. Каждый год их получают 29 молодых учёных и 28 уникальных специалистов организаций ОПК. Область оплачивает первоначальный взнос в 50% от стоимости жилья и ежемесячно компенсирует основной долг по кредиту в течение 10 лет. Участнику остается выплачивать только проценты», – написал губернатор в своём ТГ-канале.