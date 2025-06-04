По программе соципотеки с 2016 года выдали более 800 жилищных сертификатов
В Подмосковье вручили сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» молодым учёным и уникальным специалистам научных организаций и организаций ОПК. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Программа работает у нас с 2016 года. За это время мы выдали более 800 жилищных сертификатов. Каждый год их получают 29 молодых учёных и 28 уникальных специалистов организаций ОПК. Область оплачивает первоначальный взнос в 50% от стоимости жилья и ежемесячно компенсирует основной долг по кредиту в течение 10 лет. Участнику остается выплачивать только проценты», – написал губернатор в своём ТГ-канале.По словам главы региона, сертификаты получили младший научный сотрудник Всероссийского НИИ фитопатологии Виктория Федотов; инженер Научно-исследовательского центра Лётно-исследовательского института им. М.М. Громова в Ленинском округе Максим Новиков; инженер-технолог НПП «Исток» им. Шокина из Фрязина Юлия Азаренко, а также инженер Научно-экспериментального отдела Многоцелевого детектора MPD Лаборатории физики высоких энергий Объединённого института ядерных исследований в Дубне Денис Потапов.