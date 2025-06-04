В Павловском Посаде по просьбе жителей обустроят новый тротуар
Новый тротуар обустроят в переулке Каляева по просьбе жителей Павлово-Посадского городского округа. Как сообщили в администрации, планируются и другие работы. В частности, будут установлены искусственные неровности. Обустройство планируется от станции юных техников к жилому дому.
«Также продолжаются работы по уборке мусора, покосу травы, обновлению ограждений у дорог, замене дорожных знаков и тротуарной плитки. Все этапы работ находятся под контролем Главы города», — добавили в администрации городского округа.Кроме того, на автовокзале частично меняют дорожное покрытие и поднимают водосточные решетки, чтобы движение граждан было более безопасным и комфортным.
Комиссия вместе с Главой округа Денисом Семеновым проверила строительство Фельдшерско-акушерского пункта в Назарьево. Повторный визит с принятием конкретных решений намечен на следующую неделю.