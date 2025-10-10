Для подмосковных фермеров действуют более 30 мер господдержки
Во второе воскресенье октября в России отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2025 году праздник выпал на 12 октября. В Московской области работают около 2000 сельхозпредприятий и перерабатывающих компаний, где трудятся более 100 000 человек, рассказали в пресс-служба Мособлдумы.
Производители и аграрии вносят большой вклад в экономику региона и остаются ключевым звеном агропромышленного комплекса.
«Наш агробизнес необходимо поддерживать – для этого мы принимаем законы, запускаем дополнительные льготы. В настоящий момент для фермеров разработаны и действуют более 30 мер господдержки», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Только в этом году на гранты и субсидии для семейных ферм выделили около 120 миллионов рублей, на развитие сельского туризма — 38,3 миллиона, на программу «Агростартап» для начинающих фермеров — 42 миллионарублей.
Господдержка в Московской области охватывает почти все направления АПК:
- животноводство,
- молочное и мясное производство,
- птицеводство,
- рыбу и рыбопосадочный материал,
- картофель,
- овощи,
- зерновые и плодово-ягодные культуры.
Фермеры получают субсидии на технику, оборудование, культуртехнические и агротехнологические работы, гидромелиорацию, известкование кислых почв, внедрение маркировочного оборудования, развитие кооперации, а еще — на повышение кадровой обеспеченности.
Все меры поддержки отражены в интерактивном сервисе «Календарь мер поддержки», где подмосковные фермеры могут выбрать нужную программу и оформить заявку.
Сегодня в Московской области работают более 800 крестьянских хозяйств.