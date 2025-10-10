Для подмосковных фермеров действуют более 30 мер господдержки

10 октября 2025, 14:17

оригинал Фото: пресс-служба Московской областной Думы

Во второе воскресенье октября в России отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2025 году праздник выпал на 12 октября. В Московской области работают около 2000 сельхозпредприятий и перерабатывающих компаний, где трудятся более 100 000 человек, рассказали в пресс-служба Мособлдумы.





Производители и аграрии вносят большой вклад в экономику региона и остаются ключевым звеном агропромышленного комплекса.





«Наш агробизнес необходимо поддерживать – для этого мы принимаем законы, запускаем дополнительные льготы. В настоящий момент для фермеров разработаны и действуют более 30 мер господдержки», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области



животноводство,

молочное и мясное производство,

птицеводство,

рыбу и рыбопосадочный материал,

картофель,

овощи,

зерновые и плодово-ягодные культуры.