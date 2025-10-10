Достижения.рф

Подмосковье презентовало умный дрон для фермеров на «Золотой осени»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На выставке «Золотая осень — 2025» на стенде Московской области показали новый дрон для сельского хозяйства. Разработку ведут Конструкторское бюро А. Кеменова, МГТУ имени Баумана и фермерское хозяйство Кеменова А.А, сообщили в подмосковном Минсельхозе.



Уникальный дрон самолетно-вертолетного типа с системой управления на базе искусственного интеллекта. Он может взлетать и садиться вертикально, летать до 6 часов, поднимать до 50 кг груза и определять позицию с точностью до десятых долей метра.

Новая система поможет аграриям обрабатывать посадки, следить за состоянием культур и вносить средства защиты. Система особенно полезна для работы с плодово-ягодными хозяйствами.

​Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Эта разработка показывает технологический потенциал региона в создании передовых решений для АПК. Внедрение таких систем поможет повысить эффективность агропроизводства и укрепит лидерские позиции Московской области в сфере агротехнологий.

Ирина Паршина

