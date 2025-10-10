Подмосковье презентовало умный дрон для фермеров на «Золотой осени»

10 октября 2025, 10:28

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На выставке «Золотая осень — 2025» на стенде Московской области показали новый дрон для сельского хозяйства. Разработку ведут Конструкторское бюро А. Кеменова, МГТУ имени Баумана и фермерское хозяйство Кеменова А.А, сообщили в подмосковном Минсельхозе.