Экопродукция из Подмосковья признана одной из лучших в стране

10 октября 2025, 12:26

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» отметили подмосковные компании, выпускающие экологически чистую продукцию, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Агрохолдинг «ЭКО-культура» получил сертификат «Зелёный эталон» за производство овощей по самым строгим экологическим стандартам. Почётный знак вручил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин совместно с заместителя руководителя АНО «Российская система качества» Александра Чумака.



Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Система «Зелёный эталон» исключает использование ГМО, ограничивает применение пестицидов и тяжёлых металлов. «ЭКО-культура» успешно прошла все этапы проверки и подтвердила соответствие своей продукции национальному «зелёному» стандарту.



Сертификат стал подтверждением успеха стратегии Подмосковья по развитию экологичного сельского хозяйства. Агрохолдинг выращивает томаты, огурцы и листовой салат в восьми регионах России.





Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Кроме того, сертификат «Органик» получил КФХ «Белые Луги», производящий экологически чистые картофель и овощи.



Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что регион входит в тройку лидеров России по производству органической продукции. Сейчас знаком «Органик» отмечены 14 подмосковных производителей. Среди них: