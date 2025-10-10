Экопродукция из Подмосковья признана одной из лучших в стране
На Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» отметили подмосковные компании, выпускающие экологически чистую продукцию, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Агрохолдинг «ЭКО-культура» получил сертификат «Зелёный эталон» за производство овощей по самым строгим экологическим стандартам. Почётный знак вручил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин совместно с заместителя руководителя АНО «Российская система качества» Александра Чумака.
Система «Зелёный эталон» исключает использование ГМО, ограничивает применение пестицидов и тяжёлых металлов. «ЭКО-культура» успешно прошла все этапы проверки и подтвердила соответствие своей продукции национальному «зелёному» стандарту.
Сертификат стал подтверждением успеха стратегии Подмосковья по развитию экологичного сельского хозяйства. Агрохолдинг выращивает томаты, огурцы и листовой салат в восьми регионах России.
Кроме того, сертификат «Органик» получил КФХ «Белые Луги», производящий экологически чистые картофель и овощи.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что регион входит в тройку лидеров России по производству органической продукции. Сейчас знаком «Органик» отмечены 14 подмосковных производителей. Среди них:
- ООО «Шульгино» (мясо и молочная продукция);
- КФХ «Сотовмед» (мёд);
- КФХ «Ягодный берег» (плодово-ягодные культуры).