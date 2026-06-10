В Электрогорском лагере отметили День Нептуна

10 июня 2026, 09:36

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

День творчества и День Нептуна организовали в Электрогорском лагере. Об этом сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.





Сначала на сцене лагеря состоялся концерт, на котором выступили ученики, выпускники и преподаватели Детской школы искусств, а потом пришло время различных соревнований и квестов.





«Ребята проходили испытания на выносливость, ловкость и сообразительность, а завершился праздник сражением с водяными пистолетами», — говорится в сообщении.