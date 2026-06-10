В Электрогорском лагере отметили День Нептуна
День творчества и День Нептуна организовали в Электрогорском лагере. Об этом сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Сначала на сцене лагеря состоялся концерт, на котором выступили ученики, выпускники и преподаватели Детской школы искусств, а потом пришло время различных соревнований и квестов.
«Ребята проходили испытания на выносливость, ловкость и сообразительность, а завершился праздник сражением с водяными пистолетами», — говорится в сообщении.Мероприятия понравились всем участникам и зарядили их хорошим настроением на всю смену.
Ранее сообщалось, что организаторы подмосковного фестиваля «Маги в парках» открыли приём заявок. К участию приглашаются иллюзионисты со всей России.