На швейном производстве в Серпухове нашли около 60 нелегальных мигрантов

10 июня 2026, 09:07

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

57 иностранцев, нарушающих нормы миграционного законодательства, обнаружили полицейские при инспекции швейного цеха в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Всего на проверку в полицию с предприятия, расположенного на улице Карла Маркса, привезли свыше 90 приезжих из стран Юго-Восточной Азии.





«В результате сверки с базами данных в отношении 47 иностранцев составили протоколы за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, а в отношении ещё десяти — за незаконную трудовую деятельность», — говорится в сообщении.