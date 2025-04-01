Для подмосковных предпринимателей пройдут вебинары по маркировке товаров

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Минсельхозпрод Подмосковья информирует предпринимателей региона о серии апрельских вебинаров, организованных ООО «Оператор-ЦРПТ» — официальным регулятором системы «Честный ЗНАК». Главной темой встреч станет «Разрешительный режим офлайн и онлайн. Ответы на вопросы».
о видах обязательных проверок; о нововведениях для 13 групп товаров, вступивших в силу с 1 марта 2025 года; об отличиях между офлайн- и онлайн-режимами проверки.
Первый вебинар состоится 3 апреля в 12:00, регистрация доступна по ссылке.
Для участия в других мероприятиях необходимо заранее подать заявку:
- 10 апреля в 10:00 – регистрация по ссылке;
- 17 апреля в 12:00 – регистрация по ссылке;
- 24 апреля в 12:00 – регистрация по ссылке.
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Дайана Хусинова