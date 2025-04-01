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Для подмосковных предпринимателей пройдут вебинары по маркировке товаров

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Минсельхозпрод Подмосковья информирует предпринимателей региона о серии апрельских вебинаров, организованных ООО «Оператор-ЦРПТ» — официальным регулятором системы «Честный ЗНАК». Главной темой встреч станет «Разрешительный режим офлайн и онлайн. Ответы на вопросы».
Спикеры расскажут о механизме продажи маркированных товаров на кассе, который позволяет блокировать реализацию нелегальной и просроченной продукции.

Кроме того, участники вебинаров узнают: https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?ELEM

  • о видах обязательных проверок;
  • о нововведениях для 13 групп товаров, вступивших в силу с 1 марта 2025 года;
  • об отличиях между офлайн- и онлайн-режимами проверки.
Встречи пройдут в формате «вопрос-ответ».

Первый вебинар состоится 3 апреля в 12:00, регистрация доступна по ссылке.

Для участия в других мероприятиях необходимо заранее подать заявку:

В Министерстве подчеркнули, что подробнее ознакомиться с маркировкой товаров и ее категориями можно на официальном сайте национальной системы цифровой маркировки «Честный ЗНАК».

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#маркировка
В Московской области врачи Центра Рошаля исправили 6-летней девочке косоглазие
01 апреля 2025, 17:27

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В отделение офтальмологии Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля на плановую операцию поступила шестилетняя девочка с диагнозом содружественное косоглазие. Перед хирургическим вмешательством она прошла курс аппаратного лечения, который подготовил ее к операции, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы провели девочке операцю на одном глазу, в ходе которой ослабили внутреннюю мышцу и путем щадящего метода создания складки укоротили внешнюю мышцу. Операция прошла успешно, нам удалось скорректировать косоглазие», — рассказала офтальмолог-хирург Ксения Тарасова.

После операции у пациентки сохранилось установочное движение глаз, что является отличным результатом, учитывая возможный послеоперационный спазм мышц. Для адаптации мозга к новому положению глаз девочке назначили годовой курс аппаратного лечения.

В настоящее время состояние ребенка хорошее, и ее выписали домой для продолжения аппаратного лечения. Через год врачи проведут повторное обследование, чтобы скорректировать дальнейшую терапию. Исправление косоглазия – это многоэтапный процесс, который позволяет специалистам контролировать динамику и снижать возможные риски.

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#подмосковье
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Расписание на МЦД-3 и Ленинградском направлении изменится до конца апреля
01 апреля 2025, 17:00

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении меняется в период с 1 по 11 и с 14 по 30 апреля из-за ремонтно-путевых работ на станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В указанные дни рано утром и поздно вечером из расписания выведут часть поездов участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково. После 23:00 интервалы между некоторыми электричками будут увеличены до 20 минут», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД и через приложение «РЖД Пассажирам».

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#мцд-3
#электрички
#железная дорога
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В Раменском прошёл самый массовый в сезоне турнир Кубка чемпионов по плаванию
01 апреля 2025, 16:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 600 спортсменов вышли на старт соревнований по плаванию международного Кубка чемпионов Swimcup в Раменском муниципальном округе. Такие данные привели в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир стал самым масштабным в сезоне серии 2024/2025. В заплывах в спорткомплексе «Сатурн» соревновались любители плавания в возрасте от 8 до 70 лет. На турнире было обновлено большое количество индивидуальных достижений. Более 100 спортсменов выполнили требования для получения новых спортивных званий и разрядов. Установлено 28 личных рекордов.
«Хочу поблагодарить за поддержку стартов Кубка чемпионов Swimcup в Подмосковье Минспорта региона. С каждым заплывом вижу, как участники набирают форму, показывают лучшие результаты, готовятся к самым ответственным соревнованиям весны и лета», – отметил организатор соревнований, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.
Он напомнил, что ровно два месяца остаётся до первого старта на открытой воде в Подмосковье.
«В последний день весны, 31 мая, ждём всех на Кореневском карьере – одном из самых живописных мест страны. Также в апреле нас ожидает ещё один старт в Раменском – Sprint. Он даст возможность участникам показать свою форму перед выходом на открытую воду», – добавил Безрученко.
Следующий турнир Кубка чемпионов Swimcup пройдёт 20 апреля в спорткомплексе «Сатурн» Раменского муниципального округа.

Узнать подобную информацию и оставить заявку на один из заплывов можно на сайте серии.

Как отметили в министерстве, в 2023 году серия заплывов Swimcup стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты Swimcup. Узнать подробное о проекте можно на сайте.

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#подмосковье
#московская область
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Глава Дубны взял под контроль благоустройство участков модернизации теплотрассы
01 апреля 2025, 16:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Участки теплотрассы заменили в подмосковной Дубне, благоустройство территории, где проводились работы, контролирует глава округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Контроль за подрядчиком ежедневный. Представитель администрации всегда на связи с компанией. Сейчас все материалы в наличии, техника и специалисты работают. В этих работах для нас главное — качество», — подчеркнул Максим Тихомиров.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В работах задействованы две бригады по пять человек. В настоящее время одна бригада завершает работы в начале улицы Энтузиастов, а вторая вывозит крупногабаритный мусор с участка у мемориала «Братские могилы». Кроме того, на текущей неделе подрядчик установит лотки, а затем приступит к засыпке труб на третьем участке.

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#дубна
#теплотрасса
#благоустройство
#максим тихомиров
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За выход в финал турнира «Чудо-шашки» поборются 30 школьных команд Подмосковья
01 апреля 2025, 16:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Региональный финал турнира «Чудо-шашки» состоится в субботу, 5 апреля, в Химках, участниками соревнования станут 30 школьных команд из 30 округов Московской области, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Команды, попавшие в финал, были отобраны по итогам муниципального этапа турнира «Чудо-шашки». Участие в отборе приняли все подмосковные округа, представившие 375 школьных команд, в которые вошли полторы тысячи участников. Больше всего команд — 26 и 17 — представили Сергиево-Посадский округ и Подольск соответственно», — говорится в сообщении.
Региональный финал «Чудо-шашек» будет проводиться на базе школы №31. Победители будут представлять Московскую область на всероссийском этапе.

Адрес школы №31: город Химки, проспект Мельникова дом №29, строение 1.

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#спорт
#минспорта мо
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