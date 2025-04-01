Для подмосковных предпринимателей пройдут вебинары по маркировке товаров

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении меняется в период с 1 по 11 и с 14 по 30 апреля из-за ремонтно-путевых работ на станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.