Расписание на МЦД-3 и Ленинградском направлении изменится до конца апреля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении меняется в период с 1 по 11 и с 14 по 30 апреля из-за ремонтно-путевых работ на станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В указанные дни рано утром и поздно вечером из расписания выведут часть поездов участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково. После 23:00 интервалы между некоторыми электричками будут увеличены до 20 минут», — говорится в сообщении.Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД и через приложение «РЖД Пассажирам».
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