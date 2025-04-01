В Подмосковье за месяц проведут газовое техобслуживание в 205 тыс. квартир

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Техническое обслуживание газового оборудования проведут в апреле специалисты компании «Мособлгаз» более чем в 205 тысячах подмосковных квартир, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«С начала текущего года специалисты «Мособлгаза» провели плановое техобслуживание более чем в 7 тысячах многоквартирных домов Подмосковья. В апреле работы запланированы в 205 тысячах 705 квартирах области», — уточняется в сообщении.Узнать о планах по газовому техобслуживанию многоквартирных домов Московской области можно на сайте «Мособлгаза». Кроме того, за две недели до намеченных работ управляющие компании разместят информацию об этом в подъездах, а жильцы получат уведомления по электронной почте.
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