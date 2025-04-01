За выход в финал турнира «Чудо-шашки» поборются 30 школьных команд Подмосковья

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Региональный финал турнира «Чудо-шашки» состоится в субботу, 5 апреля, в Химках, участниками соревнования станут 30 школьных команд из 30 округов Московской области, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Команды, попавшие в финал, были отобраны по итогам муниципального этапа турнира «Чудо-шашки». Участие в отборе приняли все подмосковные округа, представившие 375 школьных команд, в которые вошли полторы тысячи участников. Больше всего команд — 26 и 17 — представили Сергиево-Посадский округ и Подольск соответственно», — говорится в сообщении.Региональный финал «Чудо-шашек» будет проводиться на базе школы №31. Победители будут представлять Московскую область на всероссийском этапе.
Адрес школы №31: город Химки, проспект Мельникова дом №29, строение 1.
Читайте также:
Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ
Ларин высказался о важности международных турниров для молодых футболистов
Биатлонист Логинов заявил, что все спортсмены хотят участия России в мировых турнирах
Лев Каштанов