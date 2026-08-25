Для подмосковных предпринимателей проведут вебинар по легализации самостроя
Вебинар на тему «Самовольные постройки: правовые риски, судебная практика и алгоритмы легализации» проведут для предпринимателей Московской области в четверг, 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
Мероприятие организуют по инициативе бизнес-омбудсмена Подмосковья совместно с Главгосстройнадзором Московской области и органами местного самоуправления.
«Эксперты объяснят, какая постройка считается самовольной, разберут подходы современной судебной практики к этому вопросу, включая такие аспекты, как добросовестность застройщика, использование земельного участка и возможность признания права собственности на объект, сведения о котором уже внесены в ЕГРН», — говорится в сообщении.Особое внимание на вебинаре уделят механизмам легализации самостроя и рискам при реконструкции объектов.
Мероприятие начнётся в 11:00. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.