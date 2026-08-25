Для подмосковных предпринимателей проведут вебинар по легализации самостроя

25 августа 2026, 18:02

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Вебинар на тему «Самовольные постройки: правовые риски, судебная практика и алгоритмы легализации» проведут для предпринимателей Московской области в четверг, 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.





Мероприятие организуют по инициативе бизнес-омбудсмена Подмосковья совместно с Главгосстройнадзором Московской области и органами местного самоуправления.





«Эксперты объяснят, какая постройка считается самовольной, разберут подходы современной судебной практики к этому вопросу, включая такие аспекты, как добросовестность застройщика, использование земельного участка и возможность признания права собственности на объект, сведения о котором уже внесены в ЕГРН», — говорится в сообщении.