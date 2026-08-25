Раменчанин пробежал 54 км до Красной площади за 10 часов

25 августа 2026, 17:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Житель Раменского Андрей Орлов пробежал 54 км от родного города до Красной площади в Москве. На преодоление дистанции с остановками у него ушло около 10 часов. Идею совершить такой забег ему подсказал друг, который решился на подобное испытание в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Андрей стартовал из Раменского ранним утром. Он решил выйти на маршрут как можно раньше, чтобы избежать жары и палящего солнца. Несмотря на особенности организма и частые судороги ног после интенсивных физических нагрузок, спортсмен продолжил движение и добрался до центра Москвы.





«Я добежал за 7 часов, если без остановок считать. А если с остановками, то 10 часов, потому что у меня есть особенности организма — частые судороги ног после активных занятий спортом», — рассказал Орлов.