Раменчанин пробежал 54 км до Красной площади за 10 часов
Житель Раменского Андрей Орлов пробежал 54 км от родного города до Красной площади в Москве. На преодоление дистанции с остановками у него ушло около 10 часов. Идею совершить такой забег ему подсказал друг, который решился на подобное испытание в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Андрей стартовал из Раменского ранним утром. Он решил выйти на маршрут как можно раньше, чтобы избежать жары и палящего солнца. Несмотря на особенности организма и частые судороги ног после интенсивных физических нагрузок, спортсмен продолжил движение и добрался до центра Москвы.
«Я добежал за 7 часов, если без остановок считать. А если с остановками, то 10 часов, потому что у меня есть особенности организма — частые судороги ног после активных занятий спортом», — рассказал Орлов.К забегу молодой человек готовился заранее: практически каждый день тренировался и совершал утренние пробежки. Большую поддержку ему оказали друзья. Они записали для Андрея специальное видео с пожеланиями и мотивацией. Один из друзей, Илья Пасичник, отправился в Москву и встретил бегуна на Красной площади.
Андрей занимается спортом с трех лет. За это время он попробовал себя в разных видах единоборств и продолжает регулярно тренироваться. Сейчас молодой человек также готовится к поступлению в кадетский корпус, о котором мечтает с детства. Забег до Москвы стал для раменчанина серьезным испытанием на выносливость и силу воли. Возможно, впереди его ждут новые спортивные достижения.