Хирурги Домодедовской больницы спасли женщину после травмы на производстве

25 августа 2026, 17:49

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Домодедовской больницы провели экстренную операцию молодой женщине, которая получила тяжелую травму на производстве. 24 августа пациентка поступила в медучреждение с серьезным повреждением правой руки после того, как конечность зажало станком, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Хирург Олег Бударин рассказал, что ситуация была критической, так как имелся открытый обрубок предплечья с торчащими костями и разорванными мышцами. Медикам требовалось как можно быстрее остановить кровотечение из крупных сосудов, удалить поврежденные ткани и не допустить распространения некроза и инфекции.



Кроме того, врачи стремились сохранить как можно большую часть конечности и предотвратить угрозу жизни из-за значительной кровопотери. Пациентку сразу доставили в противошоковую операционную.



Хирурги и травматологи провели первичную обработку раны: удалили нежизнеспособные ткани, укоротили кости до уровня кожи и сформировали культю, ушив мышцы и аккуратно натянув кожу. После операции женщине назначили интенсивную антибиотикотерапию для профилактики осложнений.



«Мы действовали максимально быстро, потому что промедление могло привести к гибели пациентки либо к потере всей руки выше уровня травмы», — подчеркнул Бударин.