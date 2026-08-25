Хирурги Домодедовской больницы спасли женщину после травмы на производстве
Врачи Домодедовской больницы провели экстренную операцию молодой женщине, которая получила тяжелую травму на производстве. 24 августа пациентка поступила в медучреждение с серьезным повреждением правой руки после того, как конечность зажало станком, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Хирург Олег Бударин рассказал, что ситуация была критической, так как имелся открытый обрубок предплечья с торчащими костями и разорванными мышцами. Медикам требовалось как можно быстрее остановить кровотечение из крупных сосудов, удалить поврежденные ткани и не допустить распространения некроза и инфекции.
Кроме того, врачи стремились сохранить как можно большую часть конечности и предотвратить угрозу жизни из-за значительной кровопотери. Пациентку сразу доставили в противошоковую операционную.
Хирурги и травматологи провели первичную обработку раны: удалили нежизнеспособные ткани, укоротили кости до уровня кожи и сформировали культю, ушив мышцы и аккуратно натянув кожу. После операции женщине назначили интенсивную антибиотикотерапию для профилактики осложнений.
«Мы действовали максимально быстро, потому что промедление могло привести к гибели пациентки либо к потере всей руки выше уровня травмы», — подчеркнул Бударин.Благодаря своевременной работе медиков состояние женщины удалось стабилизировать. Проведенная операция и дальнейшее лечение помогут ей восстановиться и сохранить максимально возможное качество жизни.
Врачи напоминают о необходимости строго соблюдать правила техники безопасности на производстве. При любой производственной травме важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью: своевременное вмешательство может предотвратить тяжелые осложнения и спасти жизнь.