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Хирурги Домодедовской больницы спасли женщину после травмы на производстве

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Домодедовской больницы провели экстренную операцию молодой женщине, которая получила тяжелую травму на производстве. 24 августа пациентка поступила в медучреждение с серьезным повреждением правой руки после того, как конечность зажало станком, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.



Хирург Олег Бударин рассказал, что ситуация была критической, так как имелся открытый обрубок предплечья с торчащими костями и разорванными мышцами. Медикам требовалось как можно быстрее остановить кровотечение из крупных сосудов, удалить поврежденные ткани и не допустить распространения некроза и инфекции.

Кроме того, врачи стремились сохранить как можно большую часть конечности и предотвратить угрозу жизни из-за значительной кровопотери. Пациентку сразу доставили в противошоковую операционную.

Хирурги и травматологи провели первичную обработку раны: удалили нежизнеспособные ткани, укоротили кости до уровня кожи и сформировали культю, ушив мышцы и аккуратно натянув кожу. После операции женщине назначили интенсивную антибиотикотерапию для профилактики осложнений.

«Мы действовали максимально быстро, потому что промедление могло привести к гибели пациентки либо к потере всей руки выше уровня травмы», — подчеркнул Бударин.
Благодаря своевременной работе медиков состояние женщины удалось стабилизировать. Проведенная операция и дальнейшее лечение помогут ей восстановиться и сохранить максимально возможное качество жизни.

Врачи напоминают о необходимости строго соблюдать правила техники безопасности на производстве. При любой производственной травме важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью: своевременное вмешательство может предотвратить тяжелые осложнения и спасти жизнь.
Дайана Хусинова

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