В домах культуры Пушкинского округа проведут дни открытых дверей
Дни открытых дверей проведут в 12 домах культуры Пушкинского округа в последние выходные лета — 29 и 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Для гостей устроят экскурсии по ДК, презентации кружков и открытые занятия, встречи с педагогами и руководителями клубов и бесплатные мастер-классы.
«В программы мероприятий также включены концерты местных творческих коллективов», — говорится в сообщении.Запись в кружки будет открыта для всех желающих.
Полная информация о времени и месте проведения мероприятий размещена по ссылке.
Ранее сообщалось, что воспитанницы спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» Пушкинского округа завоевали три медали на турнире по художественной гимнастике «Августинка».