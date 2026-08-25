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В домах культуры Пушкинского округа проведут дни открытых дверей

Фото: istockphoto.com/thanasus

Дни открытых дверей проведут в 12 домах культуры Пушкинского округа в последние выходные лета — 29 и 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Для гостей устроят экскурсии по ДК, презентации кружков и открытые занятия, встречи с педагогами и руководителями клубов и бесплатные мастер-классы.

«В программы мероприятий также включены концерты местных творческих коллективов», — говорится в сообщении.
Запись в кружки будет открыта для всех желающих.

Полная информация о времени и месте проведения мероприятий размещена по ссылке.

Ранее сообщалось, что воспитанницы спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» Пушкинского округа завоевали три медали на турнире по художественной гимнастике «Августинка».
Лев Каштанов

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