В домах культуры Пушкинского округа проведут дни открытых дверей

25 августа 2026, 17:46

Фото: istockphoto.com/thanasus

Дни открытых дверей проведут в 12 домах культуры Пушкинского округа в последние выходные лета — 29 и 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Для гостей устроят экскурсии по ДК, презентации кружков и открытые занятия, встречи с педагогами и руководителями клубов и бесплатные мастер-классы.





«В программы мероприятий также включены концерты местных творческих коллективов», — говорится в сообщении.