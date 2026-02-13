Для подмосковных предпринимателей проведут вебинар по налогам

13 февраля 2026, 11:57

оригинал Фото: istockphoto.com/seb_ra

Вебинар для предпринимателей Московской области на тему: «Налоговые условия 2026 года: как адаптироваться и сохранить бизнес» состоится в четверг, 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.





Мероприятие проведут по инициативе бизнес-омбудсмена региона совместно с Ассоциацией налоговых консультантов.





«На вебинаре разберут изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу в текущем году, а также рассмотрят систему налогового администрирования и различные налоговые режимы и предложат оптимальные варианты для малого бизнеса», — говорится в сообщении.