Для подмосковных предпринимателей проведут вебинар по налогам
Вебинар для предпринимателей Московской области на тему: «Налоговые условия 2026 года: как адаптироваться и сохранить бизнес» состоится в четверг, 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
Мероприятие проведут по инициативе бизнес-омбудсмена региона совместно с Ассоциацией налоговых консультантов.
«На вебинаре разберут изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу в текущем году, а также рассмотрят систему налогового администрирования и различные налоговые режимы и предложат оптимальные варианты для малого бизнеса», — говорится в сообщении.В рамках вебинара участники смогут задавать вопросы специалистам.
Регистрация открыта по ссылке. Мероприятие будет проходить на площадке TrueConf, оно начнётся в 11:00.