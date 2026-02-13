В Подмосковье строят новое производство крупных промышленных ворот

13 февраля 2026, 11:39

Видео: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В городском округе Ступино на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» возводят производственный комплекс по выпуску крупногабаритных промышленных ворот. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.





Предприятие будет выпускать ворота для авиационных ангаров, логистических центров и крупных производственных объектов, полностью обеспечивая потребности рынка в нестандартных инженерных решениях без зависимости от импорта. Инвестиции в проект составят 380 млн рублей.



Завод рассчитан на выпуск до 15 000 м² воротных систем ежегодно, включая конструкции шириной до 32 метров. Общая площадь комплекса превысит 7 500 м². На стройплощадке ведут устройство основных конструкций и прокладку инженерных сетей. Сейчас стройготовность объекта достигла 15 %. Завершить строительство планируют в первом квартале 2027 года. После запуска завод обеспечит более 55 новых рабочих мест.



Проект реализуют при поддержке Центра содействия строительству Московской области по принципу «единого окна». Это позволило сократить время административных процедур и оперативно получить разрешение на строительство.



Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области Инвестору помогли пройти все этапы дорожной карты для получения разрешения на строительство: