Для подмосковных учащихся стартовала запись на бесплатные курсы программирования

31 августа 2026, 12:53

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Стартовала запись на бесплатные курсы программирования «Код будущего». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Подать заявку на IT-курсы могут подмосковные школьники 8-11 классов, а также студенты колледжей и техникумов, обучающиеся по ИТ-специальностям.



Обучение проводится очно и онлайн по трём направлениям: «Программирование», «Робототехника» и «Искусственный интеллект». Каждое направление предусматривает базовый, продвинутый, профессиональный и олимпиадный уровни подготовки.

«Записаться можно только на один курс. Для этого нужно выбрать понравившийся курс и подать заявление на портале госуслуг. Для этого понадобится подтверждённая учётная запись ЕСИА. Заявление может подать школьник старше 14 лет, имеющий российский паспорт, студент колледжа, а также родитель или другой законный представитель ребёнка. После проверки документов на электронную почту и в личный кабинет учащегося придут ссылка на вступительное испытание и инструкция для входа на платформу», – пояснили в ведомстве.