В сентябре в Подмосковье проведут 14 выездных донорских акций

31 августа 2026, 12:36

оригинал Фото: istockphoto.com/Ratana21

14 выездных донорских акций проведёт в сентябре Московский областной центр крови в 13 подмосковных городах — Дубне, Солнечногорске, Лобне, Жуковском, Королёве, Пересвете, Белоозёрском, Балашихе, Луховицах, Долгопрудном, Пущине, Электростали и Павловским Посаде. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.





Донором сможет стать любой желающий в возрасте от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.





«Дорогие доноры! Приглашаем вас подарить надежду на выздоровление пациентам подмосковных больниц», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.