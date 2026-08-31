В сентябре в Подмосковье проведут 14 выездных донорских акций
14 выездных донорских акций проведёт в сентябре Московский областной центр крови в 13 подмосковных городах — Дубне, Солнечногорске, Лобне, Жуковском, Королёве, Пересвете, Белоозёрском, Балашихе, Луховицах, Долгопрудном, Пущине, Электростали и Павловским Посаде. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Донором сможет стать любой желающий в возрасте от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.
«Дорогие доноры! Приглашаем вас подарить надежду на выздоровление пациентам подмосковных больниц», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.Акции будут проходить с девяти утра до полудня. Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.