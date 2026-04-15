Для подмосковных учителей провели семинар по фиджитал-спорту
Методический семинар на тему: «Интеграция реальных и компьютерных соревнований в фиджитал-спорте» провели для преподавателей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
Мероприятие состоялось 14 апреля в Электростали. Участие в семинаре приняли 92 учителя информатики и физкультуры из 28 подмосковных округов.
«Учителям рассказали об основах фиджитал-движения. Обсуждения касались также выбора дисциплин, принципов создания команд, правил соревнований и оценки результатов», — говорится в сообщении.Семинар включал и практическую часть, в рамках которой педагогам предложили попробовать себя в качестве организатора фиджитал-соревнований. Такой подход помог лучше усвоить новый материал, так как участники смогли сразу применить полученные знания.