На дорогах Московской области с начала года установили более 100 шериф-балок
108 шериф-балок — устройств, имитирующих проблесковые маячки машин ДПС, — установили на региональных дорогах Московской области сотрудники Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Шериф-балки устанавливают в местах с повышенной аварийностью, на потенциально опасных участках, рядом с пешеходными переходами и объектами социальной инфраструктуры.
«Световые сигналы шериф-балок делают водителей более внимательными, настраивают их ехать осторожнее и не превышать скорость», — говорится в сообщении.Устройства установили в 31 округе Подмосковья. Больше всего их появилось в Раменском— 13 штук, и по семь шериф-балок подключили в Солнечногорске и Истре.