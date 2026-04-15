На дорогах Московской области с начала года установили более 100 шериф-балок

15 апреля 2026, 12:48

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

108 шериф-балок — устройств, имитирующих проблесковые маячки машин ДПС, — установили на региональных дорогах Московской области сотрудники Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Шериф-балки устанавливают в местах с повышенной аварийностью, на потенциально опасных участках, рядом с пешеходными переходами и объектами социальной инфраструктуры.





«Световые сигналы шериф-балок делают водителей более внимательными, настраивают их ехать осторожнее и не превышать скорость», — говорится в сообщении.