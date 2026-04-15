Производитель пищевых ароматизаторов расширил мощности в Подмосковье
Компания «Фабрика ароматов «ФАБАРОМ» стала резидентом промышленного коворкинга ICPARK Титан, расположенного в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Для развития инвестпроекта компания приобрела более 3 000 квадратных метров площади.
«ФАБАРОМ» выпускает ароматизаторы, комплексные добавки и пищевые ингредиенты для предприятий пищевой промышленности. Продукцию производителя используют в мясопереработке, производстве сыров, снеков, готовых блюд и приправ. Компания уже является резидентом ICPARK Коледино в Подольске. Новый объект в Ленинском округе станет дополнительной площадкой для развития производственного и складского направлений», – рассказали в ведомстве.Промышленный коворкинг ICPARK Титан – проект девелопера промышленной недвижимости INDUSTRIAL CITY. Он расположен в государственном индустриальном парке «Титан» в Ленинском городском округе. Резидентам обеспечен прямой доступ к ключевым транспортным артериям – МКАД, МСД и Южно-Лыткаринской автодороге.
Суммарная площадь ICPARK Титан составит 85 000 «квадратов». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал. Проект предусматривает размещение около 80 резидентов.
В министерстве напомнили, что подобрать площадку под инвестпроект в Московской области можно на инвестиционной карте региона.