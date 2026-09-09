Для подмосковного бизнеса запустили два новых цифровых сервиса

09 сентября 2026, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Мининвест Московской области запустил в регионе два новых цифровых сервиса для предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Сервисы помогают оценивать перспективность территорий для размещения бизнеса, получать информацию о госуслугах и мерах поддержки с помощью искусственного интеллекта.

«Новые сервисы позволят предпринимателям сократить время на поиск информации, упростить навигацию по государственным услугам и мерам поддержки, принимать обоснованные решения при выборе места для открытия или расширения бизнеса. При этом собранная аналитика помогает нам лучше понимать запросы и совершенствовать инструменты поддержки», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.