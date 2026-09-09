Для подмосковного бизнеса запустили два новых цифровых сервиса
Мининвест Московской области запустил в регионе два новых цифровых сервиса для предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сервисы помогают оценивать перспективность территорий для размещения бизнеса, получать информацию о госуслугах и мерах поддержки с помощью искусственного интеллекта.
«Новые сервисы позволят предпринимателям сократить время на поиск информации, упростить навигацию по государственным услугам и мерам поддержки, принимать обоснованные решения при выборе места для открытия или расширения бизнеса. При этом собранная аналитика помогает нам лучше понимать запросы и совершенствовать инструменты поддержки», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Первый сервис, «ГЕО-София», доступен на инвестиционном портале Подмосковья.
Он предназначен для предпринимателей, планирующих открыть бизнес или расширить действующую компанию в регионе. Сервис позволяет одновременно сравнивать до пяти потенциальных локаций. С помощью него можно оценить выручку и количество чеков, транспортную доступность и деловую активность, число юрлиц и субъектов малого и среднего предпринимательства, конкурентное окружение.
Данные поступают из ФНС России, системы «Геочеки», региональных порталов «Решаем проблемы вместе», «МОй АПК» и из других источников. Второй сервис – интеллектуальный помощник «Добробот» на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
Предприниматель может задать вопрос, получить подборку подходящих государственных услуг и мер поддержки. «Добробот» работает на базе технологий искусственного интеллекта.