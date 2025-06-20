Для подольских долголетов провели мастер-классы по лепке из глины
Мастер-классы «Живая глина» и «Не просто крынка» провели для членов подольского отделения клуба «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Подольск.
«Занятия были организованы в Русском музее обрядов и быта. На них долголетам не только показали, как своими руками создать посуду из глины, но и прочитали лекцию «Мифы, сказки и легенды славян», — говорится в сообщении.В рамках мероприятия также состоялся концерт: для гостей выступил фольклорный ансамбль «Перемышль Городец» с программой «Связь времен». Участие в концерте приняла солистка детского фольклорного ансамбля «Чижики».
Культурная программа завершилась чаепитием, в ходе которого участники смогли обменяться впечатлениями.