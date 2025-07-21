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Для подольских подростков провели занятие по правилам езды на мотоциклах

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Занятие, посвящённое правилам езды на мототранспорте, провели для подростков городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Мероприятие было организовано в одной из крупнейших мотошкол Московской области, расположенной рядом с селом Покров. Подростков здесь обучают вождению на специально оборудованной трассе.

«Занятие провели сотрудники Госавтоинспекции. Они напомнили ребятам о правилах дорожного движения для мототранспорта и сделали особый акцент на том, что питбайк считается не транспортом, а спортивным инвентарём, поэтому выезжать на нём на дорогу запрещено», — говорится в сообщении.
Инспекторы также рассказали ребятам об ответственности за управлением мототранспортом без водительских прав и о важности использования защитной экипировки.
Лев Каштанов

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