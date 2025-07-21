В Подмосковье закрыли 14 нелегально построенных шиномонтажей

21 июля 2025, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

14 предприятий по шиномонтажу, построенных на непредназначенных для этого участках, закрыли в десяти округах Московской области. Решение о закрытии было принято по итогам проверок, которые провели земельные инспекторы региона. Об этом сообщает Минимущества Подмосковья.





Всего в ходе обследования земельные инспекторы выявили 1150 участков, на которых народились шиномонтажи. При этом 373 участка не были предназначены для этих целей.





«На сегодняшний день нелегальные шиномонтажи закрыты на 14 участках. По трём участкам собственники привели вид разрешённого использования в соответствии с фактической деятельностью», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.