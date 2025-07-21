На электронное голосование собственников уже перешло 11% подмосковных домов

21 июля 2025, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Жители Подмосковья активно переходят на электронное голосование по вопросам ЖКХ. Сейчас на него уже переведено более 6 тыс. домов. Об этом сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов в ходе совещании губернатора Андрея Воробьёва с правительством области и главами муниципалитетов.







«Сегодня у нас переведено на электронное голосование более 6 тыс. домов. Это 11%. Ещё 9% – это дома, которые сейчас находятся в процессе переходя на электронное голосование. Предполагаем, что в течение месяца сможем приблизиться к цифре, которую ставили изначально. Это хорошие показатели. По количеству скачиваний на телефоны соответствующих приложений мы сейчас на втором месте после Москвы. У нас 1 млн. 20 тыс. скачиваний. Но разница очень небольшая – около 100 тыс. скачиваний. Думаю, что в августе или сентябре мы должны выйти на первое место в России», – отметил Мурашов.

«Мы также делаем это для того, чтобы все решения у нас принимались в электронном виде, чтобы мы уходили от бумажных протоколов и не допускали смены управляющей компании на основе бумажных бюллетеней, что иногда приводит к не самым удачным последствиям», – пояснил глава подмосковного Минчистоты.