Для посетителей парка Серпухова подготовили летние мероприятия
Парки Серпухова приглашают жителей и гостей города посетить еженедельные мероприятия, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Мероприятия для посетителей возрастов проходят по разным направлениям и интересам. Каждый сможет найти занятие по душе. Так, по понедельникам и средам в парке им. Олега Степанова любители скандинавской ходьбы могут присоединиться к занятиям.
«Суставная разминка под энергичную музыку и прогулка по парку зарядят хорошим настроением. Летом в парках проводятся различные мероприятия – мастер-класс от фаер-клуба «Феникс», тренировка от цирковой студии «Флик-Фляк», показательные выступления от бард-клуба «Гитара нашего времени», мастер-класс по историческому фехтованию, танцевальная тренировка «Бачата», круговая тренировка, растяжка от фитнес-клуба Fresh Power, аэробика и зумба», – говорится в сообщении.В пятницу, субботу и воскресенье юных гостей парка ждут разминки, игровые программы и интеллектуальные викторины. Ребята могут принять участие в мастер-классах, игровых и спортивных программах.
21 июня в парке состоится общеобластное мероприятие «Все за спорт!». Гостей ждут массовая зарядка, турнир по командным вилам спорта, эстафеты для детей и мастер-класс от профессиональных тренеров.