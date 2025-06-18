Для посетителей парка Серпухова подготовили летние мероприятия

18 июня 2025, 16:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Парки Серпухова приглашают жителей и гостей города посетить еженедельные мероприятия, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Мероприятия для посетителей возрастов проходят по разным направлениям и интересам. Каждый сможет найти занятие по душе. Так, по понедельникам и средам в парке им. Олега Степанова любители скандинавской ходьбы могут присоединиться к занятиям.

«Суставная разминка под энергичную музыку и прогулка по парку зарядят хорошим настроением. Летом в парках проводятся различные мероприятия – мастер-класс от фаер-клуба «Феникс», тренировка от цирковой студии «Флик-Фляк», показательные выступления от бард-клуба «Гитара нашего времени», мастер-класс по историческому фехтованию, танцевальная тренировка «Бачата», круговая тренировка, растяжка от фитнес-клуба Fresh Power, аэробика и зумба», – говорится в сообщении.