В Серпухове стартовали резервные дни сдачи ЕГЭ

17 июня 2025, 09:29

Резервные дни для сдачи единого госэкзамена стартовали для серпуховских выпускников, 16 июня проводились ЕГЭ по физике, обществознанию, географии и литературе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Одним из пунктов проведения ЕГЭ стала школа №16. Туда на сдачу экзаменов приехали 137 человек: это выпускники прошлых лет, стремящиеся повысить свой балл, ребята, которые не сдавали ЕГЭ в основные дни, а также курсанты филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) им. Петра Великого и других военных училищ», — говорится в сообщении.

