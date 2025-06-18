В Серпухове рассказали о ремонте фонтанов

18 июня 2025, 09:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В городском округе Серпухов в настоящее время функционирует шесть фонтанов. Перед началом летнего сезона их промыли и провели профилактику насосного оборудования. На двух объектах ведутся ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Сейчас работают четыре фонтана в Серпухове и два в Пущине и Протвине. На фонтане на площади Алеева в Протвине подрядчик монтирует фильтрующее оборудование. После проведения работ фонтан будет ежедневно работать с 10 утра до 23:00. А на объекте в Зелёной зоне настраивают режимы фонтана и восстанавливают подсветку. Этот фонтан работает с 8 утра до 21:00», — говорится в сообщении.