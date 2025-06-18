В Серпухове с весны устранили около 60 недочётов в благоустройстве
Видео: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Почти 60 нарушений в сфере благоустройства выявила в городском округе Серпухов специальная оперативная группа, которая была сформирована весной. Работу группы обсудили на оперативном совещании врип главы округа Алексея Шимко с руководителями профильных ведомств, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На совещании обсудили также ремонт подъездов в многоквартирных домах. В план на текущий год вошло 39 подъездов. На 27 объектах работы уже начаты.«В оперативную группу по выявлению нарушений в сфере благоустройства вошли сотрудники профильных ведомств, администрации и надзорных органов. Группа проводят еженедельные рейды. В настоящее время они обследовали уже 38 адресов и выявили 59 нарушений. Проведены работы по устранению недочётов», — говорится в сообщении.