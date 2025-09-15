Для постояльцев пансионата «МАЯК Ильинский» устроили осенний спортивный праздник

15 сентября 2025, 16:40

Спортивный праздник состоялся в минувшие выходные в пансионате «МАЯК Ильинский» в Раменском городском округе Подмосковья. На нём побывала корреспондент «Радио 1» Надежда Малявина.





Пансионат «МАЯК Ильинский» – это отреставрированное и адаптированное двухэтажное здание, с небольшой, но уютной зелёной территорией, расположенное в дачном районе Подмосковья в 10 минутах ходьбы от станции МЦД «Ильинское».

Праздник получился радостным и душевным, со сценарием, со спортивной атрибутикой, музыкой, выносом олимпийского флага и флага Московской области. Провела мероприятие культуролог пансионата «МАЯК Ильинский» Виктория Михайлова. Она работает в домах для пожилых уже четвёртый год и хочет сломать стереотип, утверждающий, что так называемый «дом престарелых» – это плохо.

«Ни в коем случае нельзя обвинять родственников, которые оформляют родных в пансионат. В силу разных обстоятельств не каждый может своему близкому, страдающему деменцией, создать достойные условия для проживания дома. Три года назад я сама попала в подобную ситуацию – вынуждена была оформить в пансионат родного отца. Это было во время пандемии коронавируса. Если бы я этого не сделала, просто лишилась бы работы и средств к существованию. Но определять родного человека в пансионат, или, как он называется в народе «дом престарелых», – это все-таки не менталитет русского человека. Испокон веков мы все умирали в родном доме», – поделилась Виктория.

«Здесь обстановка доброты, внимания и понимания, и, конечно же, отличные условия. Мы спокойны за своих родных. Я спокойна – у меня муж здесь как дома. Высказать он полностью этого не может, но, конечно, тоскует по дому, бывает и такое. Главное – он спокоен, и я спокойна. Я часто его навещаю и наши друзья тоже», – рассказала собеседница корреспондента «Радио 1».

«Для людей, страдающих деменцией, психологически и физиологически важно соблюдать жёсткий режим. Это приём пищи, чередование сна и бодрствования, активных и пассивных видов деятельностей. Тогда нервная система понимает, что никакого подвоха не будет – вовремя дадут пищу, вовремя дадут отдохнуть, вовремя дадут нагрузку в одно и то же время. Тогда нервная система приходит в равновесие», – пояснила специалист.

«Здесь тепло во всех отношениях. Хороший коллектив, постояльцы чувствуют доброе отношение к ним. Бывают иногда моменты, но мы всё быстренько уравновешиваем. Самое сложное в нашей работе – найти подход к постояльцам, потому что они как дети, у всех разные характеры. Сейчас он добрый, а через минуту тучка набежала, солнышко скрылось, настроение пропало. К тому же в этом возрасте трудно уследить за состоянием здоровья, когда падает давление, когда поднимается. Но когда ты хорошо знаешь человека, уж по глазам видно, что что-то у него не так. Тогда начинаем обследовать, смотреть, беседовать. Бывает, что посидишь минут 10-15 с ним, поговоришь, и уже и таблеточка не нужна», – рассказала Сорокина.