Для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар по бизнес-моделям

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Бесплатный вебинар по теме «Бизнес-модель и продукт как основа бизнеса» проведут для предпринимателей Московской области в среду, 9 апреля, в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Участникам вебинара объяснят, как создать устойчивый бизнес и масштабировать его с помощью юнит-экономики. Кроме того, в ходе вебинара будет разбираться вопрос о принципах формирования линейки товара и о востребованности различных продуктов», — говорится в сообщении.Спикером вебинара станет сертифицированный бизнес-тренер, председатель комитета по развитию креативных индустрий подмосковного отделения общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Ирина Патрикеева.
Вебинар начнётся в полдень 9 апреля. Подключиться к мероприятию можно по ссылке.
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