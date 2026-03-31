Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по экологическому сбору

31 марта 2026, 16:43

оригинал Фото: istockphoto.com/seb_ra

Вебинар на тему: «Обязанность импортёров и производителей по подаче отчётности и уплате экологического сбора» проведут для предпринимателей Московской области в пятницу, 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.





Мероприятие организуют по инициативе регионального бизнес-омбудсмена и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.





«На вебинаре рассмотрят такие вопросы, как уплата экологического сбора производителями и импортёрами товаров и упаковки, выявление недобросовестных плательщиков, предоставление отчётности, а также порядок и сроки уплаты экологического сбора, включая возврат переплат», — говорится в сообщении.