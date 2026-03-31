В Озёрах после закрытия моста из-за паводка запустили теплоход для переправы
В Озёрах утром 31 марта начал курсировать теплоход для переправы людей с берега на берег на время закрытия наплавного моста.
Как сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья, вместимость судна составляет 120 человек.
«Первый теплоход с левого берега со стороны Озёр будет отправляться в 6:20, последний – в 20:10. С правого берега со стороны Клишина первое речное судно будет начинать работу в 6:50, последнее – в 19:35», – рассказали в ведомстве.Актуальное расписание рейсов теплохода можно найти по ссылке.
Как рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев, по просьбам жителей количество рейсов пассажирского теплохода на переправе в Озёрах увеличили с 22 до 37. Все они выполняются бесплатно.
Как напомнили в региональном Минтрансе, Озёрский наплавной мост закрыли 22 марта на фоне предельного подъёма уровня воды в реке Оке. Объехать перекрытие можно через Каширу.
О снятии ограничений и возобновлении движения в МТДИ пообещали сообщить дополнительно, когда уровень воды вернётся в норму.