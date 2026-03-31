В Озёрах после закрытия моста из-за паводка запустили теплоход для переправы

31 марта 2026, 16:32

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Озёрах утром 31 марта начал курсировать теплоход для переправы людей с берега на берег на время закрытия наплавного моста.





Как сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья, вместимость судна составляет 120 человек.

«Первый теплоход с левого берега со стороны Озёр будет отправляться в 6:20, последний – в 20:10. С правого берега со стороны Клишина первое речное судно будет начинать работу в 6:50, последнее – в 19:35», – рассказали в ведомстве.