Временный мост через реку Щетинку в Волоколамском округе откроют в мае
Подготовку к капитальному ремонту моста через реку Щетинку ведут в Волоколамском округе. В настоящее время идёт строительство временного моста. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Перезапустить движение с основного моста на временный планируют в мае текущего года.
«На временном мосту уже обустроили опоры и шпунтовые сваи, сейчас на объекте занимаются устройством конусов и монтируют балки пролётного строения. На площадке работают 18 человек, используется шесть единиц техники», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Движение по обновлённому капитальному мосту, соединяющему село Осташёво и деревню Становище, должны пустить в конце текущего года.