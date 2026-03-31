Временный мост через реку Щетинку в Волоколамском округе откроют в мае

31 марта 2026, 15:48

Подготовку к капитальному ремонту моста через реку Щетинку ведут в Волоколамском округе. В настоящее время идёт строительство временного моста. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Перезапустить движение с основного моста на временный планируют в мае текущего года.





«На временном мосту уже обустроили опоры и шпунтовые сваи, сейчас на объекте занимаются устройством конусов и монтируют балки пролётного строения. На площадке работают 18 человек, используется шесть единиц техники», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.