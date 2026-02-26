Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по новому закону о рекламе
Бесплатный вебинар на тему: «Иностранные слова: закон с 1 марта. Что проверить и как избежать штрафов?» проведут для предпринимателей Московской области в пятницу, 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
Спикером вебинара будет основательница юридического агентства «Ишмеева и партнёры» Ольга Ишмеева.
«Слушателям расскажут о главных составляющих закона о русском языке в рекламе: какие слова считаются иностранными, в каких случаях можно использовать латиницу и как снизить риски получить штраф», — говорится в сообщении.Вебинар начнётся в полдень. Для участия необходима предварительная регистрация, она проводится по ссылке. Мероприятие организует подмосковный центр «Мой бизнес».