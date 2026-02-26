Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по новому закону о рекламе

26 февраля 2026, 14:07

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Бесплатный вебинар на тему: «Иностранные слова: закон с 1 марта. Что проверить и как избежать штрафов?» проведут для предпринимателей Московской области в пятницу, 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.





Спикером вебинара будет основательница юридического агентства «Ишмеева и партнёры» Ольга Ишмеева.





«Слушателям расскажут о главных составляющих закона о русском языке в рекламе: какие слова считаются иностранными, в каких случаях можно использовать латиницу и как снизить риски получить штраф», — говорится в сообщении.