В Коломне построят четырёхэтажную гостиницу со СПА-зоной
Четырёхэтажный гостиничный комплекс на 170 номеров с рестораном, банкетным залом и СПА-зоной построят в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Для реализации проекта инвестору предоставили участок площадью 8,3 га. Объём вложений составит 950 миллионов рублей.
«В рамках инвестпроекта будет построен «Коломна Арт Отель» площадью восемь с половиной тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируют в 2033 году. В результате в округе появится ещё 120 рабочих мест», — рассказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Землю инвестор взял в аренду без торгов. Если он реализует проект, то получит право выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.