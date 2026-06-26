Модернизацию теплосетей на улице Каляева в Павловском Посаде завершат осенью

26 июня 2026, 09:46

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Около 400 метров труб теплосети заменят на улице Каляева в Павловском Посаде. Работы планируется завершить к середине осени. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В настоящее время на участке завершили монтаж резервной — байпасной — линии, по которой горячая вода будет поставляться в дома до завершения работ на основном трубопроводе. Эта линия расположена на поверхности земли.





«Сейчас начались земляные работы: ведётся прокладка траншеи, куда положат трубы, и разборка плитки», — отмечается в сообщении.