Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по уголовной безопасности

Вебинар на тему: «Превентивные и базовые меры организации безопасности бизнеса с точки зрения уголовного процесса. Как избежать обвинений в мошенничестве при ведении бизнеса» проведут для предпринимателей Московской области 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.





Организаторами вебинара выступают бизнес-омбудсмен Подмосковья Наталья Чудакова и Адвокатская палата региона.





«Спикерами вебинара будут почётный адвокат Подмосковья, председатель научно-консультативного совета «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области» Лев Лялин и член подмосковной коллегии адвокатов, эксперт Pro-bono, член научно-консультативного совета «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области» Дмитрий Наговицын. Они объяснят теоретическую базу и приведут примеры из своей практики», — говорится в сообщении.