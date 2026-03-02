Достижения.рф

Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по уголовной безопасности

Вебинар на тему: «Превентивные и базовые меры организации безопасности бизнеса с точки зрения уголовного процесса. Как избежать обвинений в мошенничестве при ведении бизнеса» проведут для предпринимателей Московской области 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.



Организаторами вебинара выступают бизнес-омбудсмен Подмосковья Наталья Чудакова и Адвокатская палата региона.

«Спикерами вебинара будут почётный адвокат Подмосковья, председатель научно-консультативного совета «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области» Лев Лялин и член подмосковной коллегии адвокатов, эксперт Pro-bono, член научно-консультативного совета «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области» Дмитрий Наговицын. Они объяснят теоретическую базу и приведут примеры из своей практики», — говорится в сообщении.
Вебинар будет проходить на площадке TrueConf, он начнётся в 11 утра. Для участия нужно заранее зарегистрироваться по ссылке.
