Реализация программы водоснабжения Подмосковья за год охватила почти 1 млн человек

02 марта 2026, 14:20

оригинал Кирилл Григорьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье за 2025 год реализовали около 200 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Такие данные представил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.





Он выступил на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководящим составом подмосковного правительства и главами округов.

«Итоги реализации госпрограммы за 2025 год таковы. У нас было 114 объектов, 43,7 млрд рублей. Это почти 200 километров сетей водоснабжения и водоотведения и 43 площадных объекта. По итогам прошлого года было выполнено 102 мероприятия. Охват населения составил почти миллион человек», – сказал Григорьев.