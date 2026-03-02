Реализация программы водоснабжения Подмосковья за год охватила почти 1 млн человек
В Подмосковье за 2025 год реализовали около 200 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Такие данные представил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
Он выступил на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководящим составом подмосковного правительства и главами округов.
«Итоги реализации госпрограммы за 2025 год таковы. У нас было 114 объектов, 43,7 млрд рублей. Это почти 200 километров сетей водоснабжения и водоотведения и 43 площадных объекта. По итогам прошлого года было выполнено 102 мероприятия. Охват населения составил почти миллион человек», – сказал Григорьев.Как отметил министр, такой результат связан с вводом больших очистных сооружений.
Ранее на том же совещании Воробьёв заявил, что масштабная программа обновления систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должна идти строго по графику. В регионе её тщательно контролируют.